Az első szobában továbbra is látogatható a Horváth János festőművész képeiből nyílt kiállítás, a szomszédos két helyiségben pedig Hegedűs Ildikó és néhai Hegedűs Péter gyűjteménye látható, többségében őrségi berendezési és használati tárgyak, ezeket ajándékként kapta a település.

Eszti néni nem mulasztotta el, hogy az Őrség szellemi hagyatékából is idézzen. Előbb egy férjét gyászoló asszony siránkozását osztotta meg a jelenlévőkkel: Jaj nekem, jaj nekem, ki vet most má' be nekem. Pemetem áztatója, likam bedugója, ki lesz most má' nekem. Gyorsan jött a magyarázat az ízes beszéd után. Mielőtt még mindenki pajzán dologra gondolt volna, Eszti néni elmondta: az asszony valójában azon sajnálkozott, hogy ki segít neki majd ezentúl akkor, amikor a kemencében akar sütni.



Két tanmese mellett egy szalafői gyökerű ballada is elhangzott, amit a jelenlévők együtt énekeltek Eszti nénivel. "Farkas Kati pogácsája, fincot rúgott a kályhában, hej, krinoli, kranoli, csiricsáré Farkas Kati, gyere ki. Nem szeretem az uramat, Kovács Sándor sógoromat, hej krinoli, kranoli, csiricsáré Farkas Kati, gyere ki.

Aztán következett a tökmagköpesztő tanóra a kultúrház nagytermében, nem mindennapi hangulatban, építve a közösséget.