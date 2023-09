Az eseményen a megjelent 23 egykori diákon kívül részt vett az elsős osztályfőnök, a kilencvenes évei közepén járó Kósi Miklósné Hilda néni és a nyolcvanas éveiben járó felsős osztályfőnök, Molnár Béláné Márta néni. A jelenlevőket az intézmény igazgatója, Kalocsainé Magyar Éva köszöntötte az aulában, röviden ismertette az iskola fejlődését, a fontosabb változásokat.

Miután az egykori diákok közösen végigjárták az intézményt, régi osztálytermükben, az iskolapadban ülve mesélték el egymásnak, hogyan alakult az életük. Az egész délutánt felölelő eseményen osztálynapló, régi fényképek és más archív dokumentumok is előkerültek, volt, aki az iskola jelenlegi tanárnőjeként ment el. Felszínre kerültek a régi események és élmények, a meghittségben is gazdag beszélgetésekbe bekapcsolódott a két tanárnő is, akik üdítő frissességgel emlékeztek a múltra.

Az elmaradhatatlan csoportkép az iskola bejáratánál készült, majd a Zanati úton lévő egyik vendéglőben folytatódott a beszélgetés vacsorával egybekötve. Az estébe nyúló, jól sikerült találkozó végén mindenkiben körvonalazódott: a következőre nem fognak ötven évet várni.