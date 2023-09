- A keret tagjait májusban válogatták össze Hatvanban, ezen a válogatón én is részt vettem Dali nevű kutyusommal, ahol hetedik helyen végeztünk. Így a 4+1 tagból akkor kiestünk, ám két-három héttel ezelőtt (legnagyobb meglepetésemre és örömömre) kiderült, hogy az akkor tartalékos tagnak választott versenyző előlépett „rendes” tagnak, így tartalékos nélkül maradt a csapat és mi kaptuk meg a lehetőséget, hogy csatlakozzunk – idézte fel kijutásuk történetét Dia, aki kutyájával Freestyle kategóriában kapott így lehetőséget arra, hogy versenyen kívül adhatnak számot tudásukról.

Tartalékosnak lenni mindemellett is komoly feladat, ugyanis egész hétvégén a verseny helyszínén kell majd tartózkodniuk, hiszen amennyiben valamely versenyző visszalépne a megmérettetéstől, ők állnak be a helyére.

Forrás: Pet On Pictures - Koppány Zsófia

A felkészüléssel kapcsolatban Dia elmondta: Dali hamar lefárad, ezért a verseny előtti egy hétben rendszerint már nem szoktak gyakorolni. A bajnokság csütörtöki napján azonban lesz egy tréning nap, akkor gyakorolnak majd, pénteken a kutya pihen, szombaton pedig bemutatják a kűrt, immáron jutalom falat nélkül – a hármas, legmagasabb kategóriában ugyanis csak így lehet versenyezni.

Amellett, hogy Európa legjobbjai között versenyezni hatalmas megtiszteltetés, Diáék sikerét még fényesebbé teszi, hogy agárfélékkel korábban nem került be senki a bajnokság mezőnybe, valamint az is, hogy a nyílt bajnokságon nem csupán európai országok, de például Izrael és Japán is képviselteti magát. Az Európa-bajnokság, mint Dia elmondta, nagyobb presztizsű, mint a világbajnokság, ugyanis sokkal nagyobb hagyománnyal rendelkezik.

Forrás: Pet On Pictures - Koppány Zsófia

Dia és Dali tehát Freestyle kategóriában indul a versenyen, ami egy kevésbé kötött, rengeteg távmunkával tarkított produkció bemutatását engedi meg számukra – ahogy fogalmaz, csak a kreativitás szab határt annak, hogy milyen programot adnak elő.

- Az, hogy bekerültünk ebbe a csapatba, számomra a munkám elismerését jelenti. Rengeteget dolgoztunk, az elmúlt években szemináriumokra jártam, hogy képezzem magam, úgy érzem, most megkapom érte a jutalmam – fogalmazott a versenyző, majd hozzátette: jövőre Ausztriában szervezik meg a bajnokságot, ahova szintén szeretne válogatózni. Dali akkor már nyolc éves lesz, ám 10 éves koráig – ha minden jól alakul – nem hagyják abba a versenyzést.