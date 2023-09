Huszonöt évvel ezelőtt, 1998- ban a gyülekezet egy tagja, Máger Angéla 40 millió forintot ajánlott fel azzal a céllal, hogy fordítsák azt idősek gondozására, ellátására. Ekkor épült meg a szombathelyi parókia udvarán a Túróczy Szeretetotthon, az idősellátás mint szolgálat pedig ettől kezdve a gyülekezet missziója. 2004- ben az evangélikus egyház átvette a Középhegyi úton található Johanneumot, 2012-ben a két intézmény a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központban egyesült. Ellátottaik száma mára több száz főre tehető. A Túróczy-ház életében, fejlesztéseiben az alapítvány ma is jelentős szerepet vállal – tudtuk meg Hutflesz Mihálytól, az Evangélikus Szeretetszolgálatért Alapítvány elnökétől.

– Úgy tartjuk, hogy alapítványunk három fogalommal írható le a leginkább: „befektetés” – az együttműködésbe, „hit” – Krisztusban és „szolgálat” – a rászoruló emberek irányába – fogalmazott Hutflesz Mihály, aki hozzátette: az elmúlt 25 év tevékenysége is a szolgálat minél jobb minőségű elvégzésének biztosítására irányult. Több projektben is részt vettek, amelyekben többeket képeztek és fejlesztettek az idősgondozás irányába. A jövőbe tekintve elmondta: továbbra is az értékteremtésre és -megőrzésre törekszenek mind szellemi, mind anyagi értelemben. A humán erőforrás fejlesztésébe fektetnek, az ifjúságot próbálják megnyerni. Jelenleg az Erasmus+ programban képeznek fiatalokat idősgondozásra osztrák partnerükkel karöltve.

A konferencia részeként Majthényi László, Vas Vármegye Közgyűlésének elnöke a vasi civil életről, dr. Horváth Attila, Szombathely alpolgármestere a szombathelyi közösségek együttműködéséről, Gregersen-Labossa György, a Diakóniai Bizottság elnöke a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai stratégiájáról, Hutflesz Mihály az alapítvány 25 éves működéséről, főbb mérföldköveiről és terveiről számolt be a társszervezetek és partnercégek, valamint a megjelent gondozottak részére.