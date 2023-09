A harangoknak nagy a forrásértéke, úgy az egyház-, mint a helytörténeti kutatás területén, ugyanis kevés olyan egyházi felszerelési tárgy van, amelynek élettartama a harangokéhoz fogható. Sajnálatos módon nem sok középkorban öntött harang maradt ránk, mert ezek a tatárjáráskor, a török időkben az ellenség dúlásainak következtében elpusztultak majd a két világháború során is többet beolvasztottak. A felszentelt harang, ahogyan azt középkori neve, a signum(= jel) is mutatja, több volt egyszerű kelléknél, hiszen naponta hirdette egy templom, egy közösség létét, hitét. „OH REX GLORIAE VENI CUM PACE” (=Dicsőség királya, jöjj el békével!) általában ezt a fohászt vésték a középkori harangokra és ez olvasható a Pornóapáti plébánia templom nagyharangján is.

A gótikus felirat alapján a kutatók úgy vélik, hogy ez a harang az 1221-ben Pornón már létező Szent Margit tiszteletére szentelt cisztercita apátság számára készült. A településen élő legenda szerint a török háborúk idején felégetett kolostor harangja úgy menekült meg, hogy elásták az apátság halastavába. Innen került aztán a falu jelenlegi, 1793-ban épült templomának tornyába ahogy a középkori kolostor mesteri faragású oszlopfői közül egyet szintén a templomba vittek és itt napjainkig szenteltvíztartóként használják. A harang helyi legendája úgy folytatódik, hogy az a második világháború viharait is a föld mélyén vészelte át, ekkor az oroszok elől rejtették el. Hasonló legendás történetek fűződnek a harangba fúrt lyukakhoz is. Egyesek szerint a azokat azért kellett fúrni, hogy az erős kondulások, ne hallatszanak át a szomszédos falvakba.

Ennél valószínűbb az a magyarázat, hogy a furatok elkészítését, a később használatba vett harangok hangzásától való megkülönböztetés indokolta. Még szakmai körökben is sokáig vita tárgya volt, hogy az egyesek szerint 1462-ben, mások olvasata szerint 1492-ben öntött pornóapáti harang vajon az ország legrégebbi harangja e? A vitát egy váratlan esemény azután végleg lezárta. A Komárom megyei Úny község határában 1966 decemberében, ugyanis mélyszántás közben felszínre került egy bronz harang, amelyet az esztergomi múzeumba szállítottak, Bár ezen feliratot nem találtak, a szakértők azonban nyugat-európai analógiák alapján kétségtelenné tették, hogy annak készítési ideje a 12. századra tehető, vagyis az únyi traktor a legrégebbi Magyarországon öntött harangot hozta napvilágra. A közel ezer éves harang kiváló állapotban vészelte át az évszázadokat. Hangja ma is élvezhető, olyannyira, hogy II. János Pál pápát 1991-es esztergomi látogatásakor ennek megkondításával köszöntötték. A pornóapáti harang elsősége azonban egy dologban napjainkig megmaradt. Ez ugyanis az egyetlen olyan harang amely több évszázada mindennapos szolgálatban van, hangját 2010. szeptember 10-én a Kossuth Rádió déli harangszóként közvetítette.