- Hogyan lehet az, hogy üresen állnak a parkolók? - kérdezte újból prof. dr. Nagy Lajos főigazgatótól a civil blogger, aki emlékeztetett: sokan küzdöttek azért, hogy az új megállóhelyeket a kórház közelében kialakítsák. Bejegyzésében arról is beszélt: prof. dr. Nagy Lajos augusztus 28-án kiadott egy főigazgatói utasítást, amiben a kórház központi telephelyén a parkolási rend előírásainak sorozatos megsértése, a tűzoltóutak jogosulatlan igénybevétele és a szombathelyi önkormányzat által átadott parkoló használatbavétele miatt is újraszabályozta a parkolási rendet. Megtudtuk azt is, szigorúbb szankcióval sújthatják azokat a dolgozókat, akik szabálytalanul helyezik el a kórház területén gépkocsijukat.