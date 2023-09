– A Nagy Gáspár Kulturális Központban lesz a rajt-cél állomás. 7–10-ig várjuk a jelentkezőket, az ötven kilométeres távra indulók azonban már 6.30-tól regisztrálhatnak – mondta elöljáróban Takács Judit egyesületvezető, aki hozzátette: a rajt utáni első métereken meg is szerezhető már az első bélyegzőlenyomat, amely Vasvár egy különleges épületét, a Körházat ábrázolja. Ugyancsak egyedi és szép bélyegzőlenyomatot gyűjthetnek be a gyaloglók ellenőrzőlapjukra a Szentkúton is.

A szervező azt is hangsúlyozta: a teljesítménytúra, amelyen barátságos szintidőket határoztak meg, nem verseny. Mindenki, aki a vállalt távot szintidőn belül teljesíti, egyforma díjazásban részesül. Szintidők: a tíz kilométerről három, a húszról hat, a harminc kilométerről kilenc órán belül várják vissza a túrázókat. Az 50-esen indulóknak 12 órán belül kell visszaérniük a rajt-cél állomásra. A résztvevők emléklappal, kitűzővel térhetnek haza, akik a túra egyes állomásain frissítésként hideg ételre, italra, édességre és gyümölcsre számíthatnak. Az eseményre előnevezés szükséges szeptember 6-ig az egyesület honlapján.

A túra teljes szakaszán telepített bélyegzőládikók fogadják a túrázókat, és az egyesület tagjai kínálnak frissítőt. A 30 és 50 kilométert vállalók útja a hegyhátszentpéteri tájházhoz és a petőmihályfai szőlőhegyen át vezet, ők pogácsára, borra is számíthatnak.

– Lesz néhány állomás, amely önellenőrző pontként működik, de ott is várja majd a túrázókat egy kis ellátmány – árulta el Takács Judit, aki azzal folytatta: az időjárás-jelentés egyelőre kellemes meleget ígér szombatra. Fontos: a hátizsákba feltétlenül kerüljön fürdőruha és törölköző is. A 20-30-50-es túra résztvevői aznap a kapott emléklap felmutatásával ingyenesen léphetnek be a Szentkútfürdőre. A tíz kilométert vállaló gyaloglók is kapnak kedvezményt, ők csoportos belépőjegy vásárlásával strandolhatnak.