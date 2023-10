Szentgotthárd város képviselő testülete minden évben tárgyalja a környezetvédelmi beszámolót, így történt ez a legutóbbi ülésen is. A képviselők részletesen foglalkoztak a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásával, különös tekintettel a köztisztaságra, szennyvízelvezetésre, hulladékszállításra, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, valamint a lakossági visszajelzésekre. Szó esett egyebek mellett az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, a hulladékkezelésben bekövetkezett változásokról, a levegőtisztaságról, a vizek védelméről, a zöldterületek fenntartásáról és a szúnyoggyérítésről is. Az önkormányzat álláspontja, hogy idegméreg alapú szúnyogirtás nem lesz a városban, hiszen az a lárvákat nem öli meg, ellenben tömegével pusztítja el a hasznos rovarokat is. Olyan hatékony biológiai megoldást kell találni a problémára, amely a környezetet és más élőlényeket nem károsít.