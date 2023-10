A Stanford Egyetem több mint 100 ezer kutató – hozzávetőleg a világ tudósainak két százaléka – eredményeit tartalmazó adatbázist jelentet meg minden évben. Ez az adatbázis szabványosított információk alapján állítja sorrendbe a kutatókat, ahol figyelembe veszik az idézések számát (egy tudós munkáját milyen gyakran használják fel más kutatásokban), a tudós Hirsch-indexét (ez egy szerzői szintű mérőszám, amely a publikációk termelékenységét és idézettségét egyaránt méri, 20 feletti h-index már nemzetközileg is kimagasló), a társszerzőségek viszonyát (első, utolsó, levelező szerző) és még sok más tudományos faktort. Külön adatok jelennek meg a pályafutáson átívelő és az egyéves teljesítményre vonatkozóan. Elmondható, hogy idáig a tudósokat 22 tudományterületbe és 176 alterületbe sorolták be. Az adatbázist létrehozó egyetem nyilatkozta, hogy ha egy szerző nem szerepel a listán, az egyszerűen azért van, mert az összetett mutató értéke nem volt elég magas ahhoz, hogy a listán szerepeljen. Ez nem jelenti azt, hogy aki nincs a listán, az nem végez jó munkát.

Ebben az évben két szombathelyi kutató is bekerült ebbe a körbe. Dr. Fekete Gusztáv büszkén mutatta be közösségi oldalán, hogy a 2022-es évre vonatkozóan sikerült a legjobb két százalékába bejutnia, míg dr. Singh Tej, a még előkelőbb egy százalékában szerzett helyet magának. Őt 2021-ben már bemutattuk, akkor a világ kutatóinak TOP két százalékába jutott be.

Kettejükről már ezen a nyáron is írtunk, akkor az volt a hír, hogy bekerültek az ELTE legjobb 50 kutatója közé: dr. Singh Tej az előkelő 10. helyen, míg dr. Fekete Gusztáv a szintén kitűnő 38. helyen került rangsorolásra.