Keményen dolgozik, ez egy független elismerése a munkájának, reméli, hogy hamarosan elnyerhet Magyarországon kutatási pályázatot is. Az igyekezet megvan benne, már próbálkozott, és próbálkozni is fog. A napokban nevezik ki egyetemi docensnek, ő lesz az első külföldi, aki megkapja ezt a címet és munkaköri beosztást a Savaria Műszaki Intézetben; jövőre pedig habilitálni fog, méltán lehetnek rá büszkék a munkatársai. – Három évvel ezelőtt jöttem, már otthonos vagyok itt – mondta, remélem, hogy hamarosan utánam jöhet Indiából a biológus feleségem, és az augusz tusban született kisfiam, Shamant is.