Bebes István polgármester hangsúlyozta: a fő cél az volt, hogy élővé tegyék a Rába-partot. -Azt szeretnénk elérni, hogy a helyiek mellett az ide érkező turisták is ki tudják használni a vízpart, illetve a víz adottságait, és élvezni tudják a csodálatos természeti környezetet. Arra törekszünk, hogy összefűzzük a Felső-Rába mentén lévő településeket. Olyan együttműködést próbálunk kialakítani, amely nemcsak most, hanem a jövőben is szolgálja az embereket. Ennek egyik eleme a körmendi fejlesztéscsomag, de úgy gondolom, Szentgotthárdon, Csörötneken és Csákánydoroszlóban is az együtt gondolkodást helyezik előtérbe, ennek szellemében készültek el a különféle beruházások a Rába-parton a közelmúltban - zárta szavait a városvezető, aki megköszönte minden közreműködőnek a munkát.

Az átadó után a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ szervezésében megtartották az I. Boldog Batthyány László Esélyegyenlőségi Napot.