- Kezdeményezésemre már évekkel ezelőtt elkészült a Deák utca 76. szám alatti tömbbelső teljes felújítási terve. December 8-áig készülhet el a kritikus szakasz rendbetétele, a beruházásra 4,4 millió forintot fordít az önkormányzat – tudtuk meg dr. Takátsné dr. Tenki Máriától, a belváros önkormányzati képviselőjétől. Szólt arról is: a Kiskar utcában elindult a kis parkoló felújítása, szomszédos telken beruházó cég vállalta saját költségén, hogy az önkormányzat tulajdonában álló parkolót rendbe teszi. A képviselő ugyancsak régóta szorgalmazza a belvárosban a Bürü utcánál (az egykori ÉDÁSZ-teleppel szemben) lévő nagyparkoló rekonstrukcióját. Legutóbb 2 millió forintot fordítottak a burkolat helyreállítására, hogy legalább a legnagyobb gödrök eltűnjenek. - Változatlanul szükséges a teljes felújítás – szögezte le dr. Takátsné dr. Tenki Mária.

A képviselő körzetében az MMIK körüli munkálatokat ugyancsak figyelemmel kíséri, hiszen több civil szervezet - így például az Ungaresca Táncegyüttes és a Lorigo Táncsport Egyesület -, valamint a Mesebolt Bábszínház is ott működik. Az épület előtti tér és a lépcsősor teljes helyreállítását decemberre ígérik – tájékoztatott dr. Takátsné dr. Tenki Mária. A komplexum új tulajdonosa elvégeztette a tető javítását, a megfelelő csapadékvíz-elvezetést kell még megoldani. A belső terek renoválásához a felmérés jelenleg zajlik. Az MMIK ez idő alatt is nyitva áll, ahogy eddig is – tudtuk meg. Távhőszolgáltatás is van a kulturális központban, erről a képviselő személyesen győződött meg. Novembertől újabb koncertekkel várják a látogatókat: 3-án pénteken a Pontiac és az Aurevoir, 11-én szombaton a Honeybeast, 18-án Rácz Gergő, 25-én a Blamalouisiana áll színpadra. Decemberben az Analog Balaton és a Kiscsillag koncertje színesíti a szombathelyi programkínálatot sokak örömére.