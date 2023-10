Holecz Károlytól, az Országos Szlovén Önkormányzat elnökétől megtudtuk: felvették a kapcsolatot a szlovén település vezetőivel, akik jelezték, hogy háztartási eszközökre, gépekre lenne szükségük, hiszen az árvíz során szinte minden odaveszett.

– Az adománygyűjtő akcióhoz az országos önkormányzat mellett a Rába-vidék nemzetiségi önkormányzatai csatlakoztak, Szakonyfaluból, Felsőszölnökről, Alsószölnökről, Kétvölgyről, Orfaluból, Apátistvánfalváról és Szentgotthárdról is kaptunk segítséget, sőt Mosonmagyaróvárról is hozzájárultak kezdeményezésünkhöz. Támogatta az ügyet Kissné Köles Erika, a parlament szlovén nemzetiségi szószólója, valamint több vállalkozó és egy magánszemély is adakozott. Többek között fagyasztóládát, mosogatógépet, szárítógépet, villanysütőt, mikrohullámú sütőt vásároltunk Szentgotthárdon, az adományt magunk szállítottuk le a tőlünk háromórányi útra található Crna na Koroskem településre – mondta érdeklődésünkre Holecz Károly elnök, aki végül azt is hozzátette: a háztartási gépeket családok kapják, akik súlyos károkat szenvedtek két hónappal ezelőtt a pusztító felhőszakadások és árvizek miatt.