A Szombathelyi Erdészeti Zrt. Káld-Hidegkúti Ökoturisztikai Központja ideális helyszínnek bizonyult, hiszen a legkisebbek vidáman szaladgálhattak a Kisboldogasszony Kápolna előtti hatalmas réten - olvasható a szervezet közösségi oldalán. Arról is írnak: a sátorban kézműves foglalkozás és arcfestés várta a gyerekeket. A Farkas-erdő szépségeit lovaskocsin és gyalogtúrán járhatták be a családok, közben pedig túravezető munkatársunktól hallhattak a vármegye legnagyobb egybefüggő erdőtömbjének történetéről, az itt végzett munkáról. Felkeresték a „Pilóta dombon” az 1944-ben itt hősi halált halt vitéz nemes Molnár László m. kir. repülő hadnagy emlékhelyét, a Scherg Lőrinc kilátóból pedig felülnézetből is megismerhették a tájat.

Az 1866-ban alapított Országos Erdészeti Egyesület az ország második legrégebbi civil szervezete, amelynek a szombathelyi az egyik legnagyobb létszámmal működő helyi csoportja, mintegy 250 tagot számlál.