Ajkay Ferenc, a szervező egyesület elnöke elmondta: az egész országból jönnek kiállítók a programra, összesen hatvannyolcan jelezték részvételi szándékukat, a legtöbben a régióból - Zala, Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyéből - képviseltetik magukat. A kiállítás helyszíne az Oladi Technikum - a volt Oladi Művelődési Ház - ahol pénteken 18 óráig, szombaton 9-18 óra között, vasárnap pedig 8-17 óráig várják a látogatókat.

Az elmúlt évekhez hasonlóan most is lesznek arapapagájok a kiállításon, ezek mindig nagy népszerűségnek örvendenek. Ez nem véletlen: az ara papagáj lenyűgöző szépségű és egyben a legnagyobb méretű díszmadár, amelynek hossza egy méter körül van, súlya a 2 kilogrammot is elérheti. Hosszú életű díszmadár, megfelelő körülmények között tartva 40-50 évig elélhet, de a 70 év sem lehetetlen. Barátságos, szeretetteli és játékos, erősen kötődik a gazdájához, de ugyanakkor nagyon igényli is a foglalkozást, elhanyagolva rossz kedvűvé válik. Beszédképessége nagyon jó, tanulékony fajta.

A szervezők a kiállítással együtt rajzpályázatot is hirdettek, amit szakértő zsűri értékelt. A felhívásra nyolc iskolából és tíz óvodából érkeztek alkotások, a pályaművek száma meghaladta a négyszázat. A pályázat eredményhirdetésére 16 órakor kerül sor a színházban.