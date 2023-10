Évek óta kérték a Stromfelden és a Minerván lakók: legyen kijelölt gyalogátkelőhely a Metro áruháznál, hogy a Repülők útja mellett a szervizúton is biztonságosan mehessenek át. Erre emlékeztetett szerdán a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Bokányi Adrienn tanácsnok, a Stromfeld lakótelep önkormányzati képviselője. - Az elmúlt négy évben biztosan ez volt az egyik legnagyobb probléma, amivel engem a legtöbbször kerestek az itt élők – szögezte le a politikus, hozzátéve: Horváth Gáborral, a Minerva lakótelep képviselőjével már 2020-ban egyeztettek erről a fejlesztésről. Emlékezett György István Péterre is, aki még képviselőjelöltként 2019-ben szintén szorgalmazta az új zebra kijelölését.

Tíz tömbház létesült a Minerva lakóparkban, és mintegy 500 lakó költözött ide az elmúlt években – erről már Horváth Gábor beszélt, akihez ugyancsak sokan fordultak azzal, hogyan jutnak el biztonságosan a Stromfelden lévő gyógyszertárba. - Több kereszteződésen kell átmenniük, s gyakorlatilag négy gyalogátkelőhely hiányzik – folytatta a képviselő, aki így továbbra is szorgalmazta a Demeter utca végén (a szervízútnál), valamint a Demeter utca és a Diana utca kereszteződésében a zebra kialakítását. Kitért arra is: javaslatára a városstratégiai, idegenforgalmi és sport bizottság 2021-ben döntött arról, ha a Metro áruháznál gyalogátkelőhely létesül, akkor stop táblát helyeznek ki a szervízútra. Ezt két ok is indokolta: a gyalogosok valóban biztonságosan mehessenek át az útszakaszon, emellett pedig a buszjáratok számára gyorsabb áthaladást tesz lehetővé. - Közös sikerként értékelem, hogy létrejött a gyalogátkelőhely – fogalmazott Horváth Gábor, kijelentésével pedig egyetértett Bokányi Adrienn tanácsnok és László Győző is. Az alpolgármester ugyancsak örömének adott hangot, s utalt arra: a Maros utcában és a Szófia utcánál is terveznek új zebrát. A beruházásokat lehetőségeik szerint továbbra is szakaszosan, egymás után végzik el - hangsúlyozta.

Megtudtuk: öt zebrát alakít ki az önkormányzat, mindösszesen 25 millió forintot fordítva a fejlesztésekre az idei évben.