Vendégünk Kemény Katalin középiskolai tanár, akinek négy gyermeke közül kettő cöliákiás. Hogyan szembesültek a diagnózissal? Hogyan szervezte át a konyhai teendőket a diétához? Katalin a beszélgetés során elmondja, hogy mintegy huszonöt évvel ezelőtt még mennyivel nehezebb volt a diétás alapanyagok és a receptúrák beszerzése, mint ma, de akkor is, ma is szükség van a kísérletező szellemre. Szó esik arról, hogy az ő tapasztalata szerint melyik lisztből jó a gluténmentes palacsinta, melyikből a kalács, melyik vált be a panírozásnál. Azt is megtudjuk, hogy a lányok ma már önálló háztartást vezetnek, és leleményességben talán már az édesanyjukat is felülmúlják a diétás fogások elkészítése terén.