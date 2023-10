Szempillantások alatt változik a világ. Egyik nap még a harmincfokos ősz közepi melegben süttetjük a hasunkat a kertben, aztán kettőt pislogunk, és a következő héten már a jeget kaparhatjuk az autók szélvédőjéről. Okunk nem lehet a panaszra, így is sokáig húztuk anélkül, hogy be kellene kapcsolnunk a fűtést. Az öltözködéssel foglalkozó szakemberek már régóta hirdetik a réteges öltözködés fontosságát, ami ezekben a napokban valójában is értelmet nyer – míg reggelente sokszor még a nulla körüli hőmérsékletben indulunk el otthonról, napközben 15–20 fok környékére is felcsúszhat a hőmérő higanyszála. Jól tesszük, ha egy-egy vastagabb ruhadarab helyett több vékonyat öltünk magunkra, hogy napközben alkalmazkodni tudjunk ruházatunkkal a hőmérséklet változásához