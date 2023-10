Rózsaszín szoknyában illegette magát a tükör előtt, s közben halkan énekelt. A tőle pár méterre ülők nem érthették a szöveget, a dalocska nem is nekik szólt. Sokszor játszotta ezt, képzelete a valóságból kiszakította, s messzi tájakra repítette. Oda, ahol még sosem járt. Ki tudja, ha a meseszerűnek látszó vidéken születik, milyen sors jutna számára osztályrészül. Pár napja múlt tízesztendős. Egy tavalyi statisztikai adat szerint a Földön 1,1 milliárd 18 év alatti lány él. Ő csak egy közülük. Honnan is tudhatná, erről környezetében nem beszélnek, de közülük – 18 éves koruk előtt – 12 milliót minden évben férjhez kényszerítenek. Október 11. a lánygyermekek világnapja. Nem örömünnep, nem fáklyás menet a lányok életútja. Ezért is jár ma a főhajtás.