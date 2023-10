A rendhagyó tárlatvezetés elején elhangzott: ezúttal egy irodalmi mű kapcsolódik össze a történelmi időutazással. Az alapot egy 1935-ben írt fantáziaregény adta, ami Fábián Gyula munkája, aki képzőművész volt, de regényeket is írt. Elismert szerzőként tartották számon, főleg ifjúsági könyvei jelentek meg - mondta dr. Kiss Gábor, majd rátért a Különös háború című kötet tartalmának ismertetésére. Elhangzott: a történet Mikes János püspök idején játszódik, természetesen más nevekkel, Szombathely például dunántúli Mártonvásárként jelenik meg a könyvben. A regényben Szenczi Miklós a püspök, akinek egy jó barátja kaktuszt ajándékoz. Szerencsétlenségére, ennek gyökerei között mindenféle trópusi rovar is megbújik. Főként termeszek, amelyek úgy elszaporodnak, hogy az egész várost ellepik, szétrágnak mindent, még a harangok is lezuhannak. A kártevők kiirtásáról szól a regény cselekménye, ami rendkívül fordulatos, változatos - tette hozzá a régész, majd azt is elárulta: a Különös háború című kötet hasonmás kiadásban Szombathelyen is megjelent 2004-ben.