A gyalogosok a közúti közlekedés legvédtelenebb szereplői. Annak érdekében, hogy ne váljanak közlekedési baleset sérültjeivé, áldozatává, kérjük, hogy fokozott figyelemmel, a közlekedési szabályokat betartva közlekedjenek – írta közleményében a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Egyúttal a láthatóság szabályait is ismertették. Mint azt leírták, fontos, hogy a gyalogosok a számukra kijelölt helyen, fokozott óvatossággal és körültekintéssel közlekedjenek. Győződjenek meg arról, hogy az elsőbbséget megadják-e számukra, és biztonságosan át tudnak-e menni az úton! Nem szabad elfelejteni, hogy a sötét ruházatban közlekedőket sokkal nehezebben veszik észre a gépjárművezetők, ezért is ajánlott lakott területen belül, korlátozott látási körülmények között is a láthatóságot elősegítő eszközök viselése. A gyalogosnak lakott területen kívül éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között a láthatósági mellény viselése kötelező. Felhívták egyben a járművezetők figyelmét, hogy korlátozott látási körülmények között fokozott körültekintéssel közlekedjenek!