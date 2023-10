Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselő hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a 31. alkalommal megrendezett Velemi Gesztenyenapokon, ezért Balázsy Péter, Vas vármegye főjegyzője nyitotta meg a rendezvényt. Mint mondta, az idén a Stirling- villa felújítása miatt szűkült a rendezvénytér, de program – ami a Velemben és környékén megtermelt gesztenye köré szerveződik – így is rendkívül sokrétű, és nagyon nagy népszerűségnek örvend. Bakos László, Velem polgármestere beszédben a múltat idézte: -Az első gesztenyeünnepet 1992. október 18-án rendezték meg, a program azóta országos hírű rendezvénnyé vált és ráirányítja a figyelmet Velem és Kőszeghegyalja kulturális, gasztronómiai és természeti értékeire. Az 1992-ben született gyermekek mára felnőttek, maguk is szülők lettek, sokan már gyermekeikkel jönnek a rendezvényre, ami azzá lett, aminek megálmodói szánták: hagyománnyá, amelyet meg kell őrizni. A kezdeti cél az volt, hogy a kézműves foglalkozások mellett a gesztenye feldolgozásával kapcsolatos technikák kerüljenek előtérbe. A szervező Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (MMIK) 2014-ben adta át a szervezést a velemieknek, akik igyekeztek tovább színesíteni a rendezvényt, amely mostanra az európai gesztenye-kultusz egyik jegyzett eseménye lett – mondta.

A vásári forgatagban több helyen sütöttek gesztenyét, az egyik udvarban Putyora János készített isteni csemegét. Tőle tudtuk meg, hogy tavaly a nagy meleg miatt rossz volt a termés, rengeteg volt a gesztenyében a kukac. Idén jobb a helyzet, az augusztus eleji kiadós eső kedvezett a gesztenyének. A velemi férfi egy praktikát is említett: a gesztenyét be kell áztatni, amelyik feljön a víz felszínére, az rossz, azzal nem érdemes foglalkozni.

A kézműves termékek mellett szinte minden második standnál finomságokat kínáltak. Volt év, amikor októberben már a forralt bor volt kelendő, idén – a remek, napsütéses időjárás miatt – a limonádé és a hideg sör volt a sláger. Nem hiányoztak a kínálatból a gesztenyés csemegék: gesztenyepürét, gesztenyés szívet, gesztenyés kiflit, gesztenyemézet, gesztenyepálinkát, gesztenyés-szilvás rétest is lehetett kóstolni a közkedvelt sült gesztenye mellett, amelyet kisebb és nagyobb adagban is porcióztak a vásárlóknak.