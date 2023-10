Az eredetileg a játszótérre tervezett összejövetel a bizonytalan időjárás miatt a faluházba költözött. Ott Albert Zsuzsánna mesemondó és meseterapeuta szólította meg hallgatóit – gyerekeket és felnőtteket – tökös és boszorkányos mesékkel úgy, hogy a történetmeséléshez a hangtáljait is használta. Ötvennégyen, köztük 32 gyermek csatlakozott a Halloween ünnepéhez közeledve évek óta elmaradhatatlan programhoz, melynek csúcspontját az idén is a tökök kibelezése és kifaragása jelentette.

Süléné Bánfalvi Eszter, a Bozzaiak Bozzaiért Egyesület elnöke elmondta: volt, aki kész tervvel érkezett, mások a helyszínen, az internetről választottak ábrázatot a töknek, rajzolták fel és vágták ki a mintát. Végül remekművek kerekedtek. Aki tököt faragott, az jutalomcsokit kapott, aki jelmezben érkezett, annak az idén is plusz édesség járt. Sütivel, üdítővel is várták a vendégeket. Az idén egy termelő, az önkormányzat és az egyesületi tagok ajánlották fel a tököket, amelyekbe egytől egyig mécses került. A rendezvény előkészítésében Becskeházi Henrietta, Bozzai könyvtárosa is tevékenyen részt vett.