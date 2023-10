Makai Martin most 31 éves, sokáig kereste az útját. Nekiállt edzeni, belevágott a zenélésbe, de végül a rajzolásban találta meg magát. Gyerekként is szeretett alkotni, de csak jóval később tudatosult benne, hogy tudja is, szereti is ezt a műfajt. Nem iskolában, hanem autodidakta módon tanult mindent, a rajzolást, majd később a tetoválást is.

- Eleinte voltak fenntartásaim, féltem attól, hogy "örök jeleket" készítsek mások bőrére, de aztán hosszas nekirugaszkodás után mégiscsak elkezdtem. Januárban már tíz éve lesz annak, hogy csinálom. A mai napig tartom magam ahhoz, hogy 18 év alatt nem vállalok kuncsaftot, mert nem akarok egy meggondolatlan döntés részese lenni - mondta Martin, majd arról beszélt, hogy hetven százalékban férfiak járnak hozzá, harminc százalékban nők. Az idősebbek között is vannak bevállalósak, nemrég egy 77 éves férfi érkezett hozzá konkrét kéréssel, természetesen nem először "varratott magára" az illető.

Fotó: Unger Tamás

- Nem tartom magamat profinak, szerintem soha nem is fogom, hiszen mindig van mit tanulni. Három éve vannak nagyobb vállalásaim, a legnagyobb felület, amin dolgoztam, egy teljes hát volt. A legtöbben konkrét elképzeléssel jönnek, de azért mindig van mit igazítani az előzetes terveken. Szerencsére, a többség megfogadja a tanácsaimat. A legnehezebb az, amikor nincs ötlet, mert nekem azért elég nehéz belegondolni abba, hogy kinek, mi lenne jó, főleg, ha az illetőt abszolút nem is ismerem. Nagyon változó, hogy mi alapján dönt valaki a tetoválás mellett, de gyakran mélyebb jelentés áll a motiváció hátterében. Van olyan, aki családtagjait vagy kedvenc állatát varratja magára, mások dátumokat, szimbólumokat, amelyek egy fontos eseményre, szeretett személyre emlékeztetik őket - tette hozzá Martin, aki kedveli a horror műfajt, így nem ódzkodik attól, hogy ezt a test különböző részein megjelenítse. Az Apáca című horrorfilm főszereplőjét - meglehetősen ijesztő formában - egy férfi karjára tetoválta, a rémisztő "hintás nőt" pedig egy nőére.

Martin a szürke és fekete élethű mintákat kedveli, színeset nem tetovál. A családjából édesanyjának, húgának és több unokatestvérének készített tetoválást, sőt a felesége kezét is egy tetkóval kérte meg. Egyik kollégája varrta Martin csuklójára a kérdést: Hozzám jössz feleségül? A szöveg alatt igen és nem közül lehetett választani. -Amikor odamutattam páromnak, Mónikának, ő saját maga ikszelte be - tetoválta rám - az igent az egyik rubrikában - zárta szavait Martin.