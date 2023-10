Szentgyörgyi László igehirdetésében kiemelte, hogy az Úr feltárja nekünk a reményt, kiragad minket abból, amibe beleragadtunk, hogy éljük, képviseljük tovább az élet örökké való csodáját. Szentgyörgyi Lászlónak Sárvár az első szolgálati helye. Lelkészi pályája kezdetén szentelték fel a templomot, amely 2018-ban bővült gyülekezeti teremmel. Az eltelt évtizedekben folyamatosan nőtt a gyülekezet létszáma is, amely nemcsak lélekben is egyre erősebb lett.

Az istentisztelet végén Szentgyörgyi László köszönetet mondott a presbitereknek és Dohi Zsolt gondnoknak, aki mindig segítségére voltak az elmúlt 25 évben lelkészi munkájában. Külön köszöntötte feleségét is a református lelkész: Annamária közel 20 éve van mellette a szolgálatban, és fáradhatatlanul teszi a dolgát. Végezetül köszönetet mondott Sárvár vezetőinek is: mind lelkiekben, mind anyagilag is érezzük a megbecsülést.

A gyülekezet nevében Dohi Zsolt gondnok köszöntötte a negyed százada Sárváron szolgáló református lelkészt. Szilvási Teréz pedig saját kézimunkájával ajándékozta meg.

Kondora István polgármester Sárvár Városért Érdemérmet adott át Szentgyörgyi Lászlónak 25 éves sárvári szolgálata elismeréseképpen.

Az istentisztelet a 25 év emlékére egy meggyfát ültettek a templom kertjében, és jubileumi torta mellett kötetlen beszélgetéssel zárult az ünnep.