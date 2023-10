Az óvoda- és iskolakezdés után nem sokkal, szeptember második hetében volt egy csúcs a megbetegedésekben. Most már tudjuk: ennek jó része koronavírus volt. Nem okozott súlyos tüneteket, maximum néhány lázas napot, viszont a családban egyszerre többen tapasztaltak hasonlókat - mondta el lapunknak Dr. Pölöskey Péter csecsemő- és gyermekgyógyász, aki úgy tapasztalja: a szeptember második fele - talán köszönhetően a jó időnek is – nyugalmas volt, a héten nőtt valamelyest újra a rendelőt felkeresők száma, de tömeges- vagy speciális megbetegedésekről nem tud.

Dr. Németh Ákos, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas Vármegyei Szervezetének elnöke, a vépi gyógyszertár vezetője érdeklődésünkre elmondta: sokéves tapasztalat, hogy a nyári hónapokat és az iskolakezdést követően előjönnek a meghűléses panaszok, és megnövekszik a forgalom a patikában - így volt ez idén is. Elsősorban orrsprayt, lázcsillapítót keresnek most a páciensek. Emlékeztetett: a covid továbbra is köztünk van, de a tapasztalatok szerint enyhébb formában. A szakember szerint ideje felkészíteni szervezetünket a téli hónapokra: szedjünk multi- illetve C és D vitamint. A szájmaszk használata pedig továbbra is ajánlott: nem csak a covid fertőzés, hanem egyéb légúti megbetegedések terjedését is akadályozza.