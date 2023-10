Tavaly, születésének 200. évfordulója apropóján kezdték összeállítani és halálának 125. évfordulóján, kedden mutatták be a Berzsenyi Dániel Könyvtárban a Horváth Boldizsár-bibliográfiát. Hosszas kutatómunka előzte ezt meg, nagyobb, mint amire számítottak, de hiszi és vallja: a bibliográfiák összeállítása a könyvtárak feladatai közé tartozik - hangzott el Dr. Baráthné Molnár Mónika könyvtárizgató köszöntőjében, aki emlékeztetett arra is: a kötet a Berzsenyi Dániel Könyvtár által 1974-ben elindított, Vasi életrajzi bibliográfiák címet viselő sorozat 44. állomása, vagyis kötete. Megjelenését dr. Nemény András polgármester is támogatta, aki a bemutatón úgy fogalmazott: - a kötet a miniszter, jogtudós, városatya, államférfi, költő, irodalmár értékteremtő tevékenységét mutatja be, így elérhetővé téve az utókornak a példa értékű „jó utakat”.

- Horváth Boldizsár nevére rákeresve több ezer találatot kapunk. Ezekből az életpályája szempontjából legfontosabbakat kellett kiválogatnunk, de egyebek mellett az országgyűlési könyvtár katalógusában is sok minden elérhető Horváth Boldizsárról - avatott be a kutatómunka részleteibe Horváthné Kupi Ildikó osztályvezető, a kötet szerkesztője. Hozzátette: az anyaggyűjtésben Szalainé Bodor Edit, a helyismereti gyűjtemény vezetője, Vörösné Adler Erika könyvtáros segítették, továbbá szakmai támogatást kapott Balogh Péter építésztől, Katona Attila történésztől, Kalocsai Péter egyetemi docenstől.