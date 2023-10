A magyar kormány mentőakciójának keretében a magyar légierő az éjszaka folyamán három repülőgéppel összesen 325 embert, köztük 46 gyereket menekített ki Izraelből – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten – írta meg hétfőn az MTI. Több helyen, a Szombathelyi Zsidó Hitközségnél és vasi utazási irodáknál érdeklődtünk, van-e tudomásuk kint rekedt vagy esetleg hazamenekített vasi honfitársainkról, ám szerencsére egyikük sem tudott veszélybe került Vas vármegyeiekről.

Sugár Judit, a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnöke elmondta: több olyan honfitársunkról is tud, aki kint rekedt Izraelben, ám információi szerint egyikük sem Vas vármegyei illetőségű. Sugár Judit szavait erősítette meg Németh Gáborné, az egyik belvárosi utazási iroda vezetője, aki ugyancsak arról tájékoztatott: a háború kirobbanása idején nem tartózkodott egyetlen ügyfele sem Izraelben és a honlapjukon meghirdetett e havi és novemberi utakra sem fizetett még be senki. Mint mondta, a jövőben egy jó darabig nem lesznek izraeli körutazások a helyzetre való tekintettel, a cégek le fogják venni a kínálatukból azokat.

Mátyás Tiborné, egy másik szombathelyi utazási iroda igazgatója hasonlókról tudott beszámolni. Ő arról beszélt, hogy irodájuk minden évben szervez Izraelbe utakat – és idén is indultak volna október 14-én. – Két hónappal ezelőtt azonban lemondtam az utat, mert úgy láttam, hogy voltak bizonyos rossz előjelek. Erre biztatott a kinti partnerünk is, így áttettük az utat tavaszra – tudtuk meg tőle. Bízik abban, hogy akkor már újra biztonságosan lehet megismerkedni ezzel a gyönyörű országgal. Azt is elmondta, hogy a partnerek által, idei évre meghirdetett utakat is le fogják szedni a kínálatból. Mátyás Tiborné hozzátette, a kinti kapcsolattartójukkal beszélt a napokban, aki elmondta, több magyar is kint ragadt, néhány csoportot már haza is hoztak, de ő is úgy tudja, hogy vasiak nincsenek közöttük.