Korábban beszámoltunk róla: mintegy 350 millió forintnyi uniós forrásból megújul és bővül az alsósági óvoda.

A gyerekeket korábban kiköltöztették

A gyerekek biztonsága érdekében augusztus végén megkezdődött az intézmény kiköltöztetése: a bútorokat, berendezési tárgyakat, eszközöket a Sághegyalja Zrt. egyik épületébe, a kicsiket a Vörösmarty utcai óvodában helyezték el - utaztatásukat pedig helyijáratos busszal oldják meg. Mivel piacnapokon egyébként is telítettek a buszok, így a képviselő-testület szeptemberi ülésen soron kívül egy plusz járat bevezetéséről döntött csütörtök reggel.

Új tornaszobát kap az óvoda

A kivitelezésről szóló hivatalos szerződést Fehér László polgármester és a munkálatokat végző cég ügyvezetője, Szita Sándor a városházán írták alá. A városvezető elmondta: szerencsés helyzetben vannak, hiszen az önkormányzati működtetésű Koptik Odó Utcai Óvodát és a Vörösmarty Utcai Tagóvodát is sikerült korábban korszerűsíteni, emellett az evangélikus egyházközösség is felújította a Hajnalcsillag Óvodát. Most az alsósági városrészen óvodájába járó gyerekek és szüleik örömére nem csak a meglévő épületet, benne három csoportszobát, a melegítőkonyhát teszik korszerűbbé, de az önkormányzat megvásárolta a mellette lévő családi házat, annak helyén egy új épületrésszel gazdagodva egy tornaszoba is az óvoda része lesz.

Július végéig tartanak a munkálatok…

A kivitelezést jövő július végéig kell befejezni, így a következő nevelési évet már a megújult otthonukban kezdhetik majd meg az óvodások. A polgármester és a szerződés aláíráson jelen lévő Kovács Ágnes, a Celldömölki Városi Óvoda vezetője megköszönte a segítséget és a közreműködést az előkészítő munkálatokban és a költözésben, majd jó munkát kívántak a kivitelező cégnek. Elárulta: nem csak a gyerekek, de ők is kíváncsian várják a végeredményt.