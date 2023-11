Október 30-án este idegenek szedték össze a finomságok nagy részét Csipkereken, az immár hagyományos, gyerekeknek szervezett “Csokit vagy csalunk”-programon. Ahogyan azt Csipkerek a Facebook oldalán írja: idén sok család csatlakozott a kezdeményezéshez, de csúfos vége lett.

A gyermekek már csak üres kosarakat találtak a házak előtt. Volt, ahonnan az elkövetők még a kosarat is magukkal vitték, ráadásul fotózkodtak is a zsákmányolt édességgel és a képeket Facebookon is megosztották.

Csipkerek polgármestere, Dókáné Léber Katalin telefonos megkeresésünkkor elmondta: az ügyben a körzeti megbízottnál feljelentést tettek.

Elektronikus úton a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz elküldött kérdésünkre Seffer Lilla rendőr őrnagy, sajtószóvivő azt a tájékoztatást adta, hogy a Vasvári Rendőrkapitányságra 2023. október 31-én érkezett bejelentés, miszerint Csipkereken tizenöt ház elől édességeket loptak el ismeretlen elkövetők. A széleskörű adatgyűjtést követően a körzeti megbízottak elfogták a cselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható csehimindszenti férfit és nőt.

A vasvári nyomozók a férfit és a nőt szabálysértési értékre, üzletszerűen elkövetett lopás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, melynek során elismerték a bűncselekmény elkövetését.