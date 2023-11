Az ülésen elhangzott: a város közúthálózatának gerincét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak teszik ki. Az önkormányzati tulajdonú, illetve kezelésű közlekedési felületek burkolatfelújítására – saját forrásból és pályázati támogatásokból – 123 millió forintot költött idén a város. Több pályázati projekt is folyamatban van: előkészítés alatt áll például a Haris vasúti megállóhelynél egy új gyalogos vasúti átjáró, valamint egy ehhez csatlakozó új gyalogút kiépítése a Felsőliget utcáig. Hivatali, illetve lakossági kezdeményezésre több javaslat is megfogalmazódott egyes közlekedési szituációk és megoldást kívánó helyzetek kapcsán. A képviselők döntöttek forgalomtechnikai tükrök, közlekedési táblák kihelyezéséről, továbbá arról, hogy a Kossuth Lajos úti sportcsarnok környezetében egy gyalogátkelőhelyet létesítenek. A Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola előtti parkolók közül hatot úgynevezett kiss & go parkolónak alakítottak ki: az iskolába menő gyermek egy gyors ölelésnyi idő után már el is hagyja a kocsit, az pedig továbbhajt. Ötperces várakozási intervallummal számolnak tanítási napokon a 7–8 óra közötti időszakban. Az ipari parkba vezető út és a Füzesi út kereszteződésében műszakváltáskor nagy forgalom tapasztalható, ezért szakmai tanulmány készül a kereszteződés esetleges átalakítására.