Még egy kosárlabdázótól is nagyobb zsákmány akadt Félix István és barátja horgára a napokban. A két férfi október 7-én a Vas vármegyei Bajánsenyén vágott neki egy másfél napos horgászatnak, és nem titkolt céljuk volt, hogy minél nagyobb halat cserkésszenek be – számolt be a Pecaverzum alapján a Tények.

Félix István csapattársa a tavalyi országos harcsafogó bajnokságon egy 71,5 kilós zsákmányt ejtett, ekkor döntötte el ő is, hogy erősebb felszerelésre cseréli a meglévőt. Ahogy a videón is látszik, a negyven hektáros horgásztóban végül addig fárasztottak egy gigantikus harcsát, míg felül nem kerekedtek rajta.

- Ahogy a filmekben a cápákat: tiszta erőből, ami kifért, nem finomkodtam, tényleg húztam, amennyire engedte – mesélte a horgász, és hozzátette, a régi botjával nem biztos, hogy képes lett volna erre az embert próbáló tettre.

225 centiméter hosszú és 80 kilogramm tömegű volt a préda, amely két horgot is benyelt, de sebesülések nélkül megúszta a kalandot. A hihetetlen fényképek elkészülte után aztán visszaengedték a vízbe.