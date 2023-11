A negyedik századi Savariaba csöppenthettek a legkisebbek kedden és szerdán az Agora MSH-ban. Szent Márton születéséhez kapcsolódik az egész játszóház – a szervezők azt próbálták elképzelni és bemutatni, hogyan nézett ki ekkor Szombathely, és milyen volt egy gyerek élete a városban. Maketten is ábrázolták ezt a képet, a fallal körülvett belvárossal, középen a Forummal és a Fő térrel, de a Császári Palota és a fürdő sem maradt ki a kicsinyített verzióból.

„2016-ban volt Szent Márton életének 1700. évfordulója és ennek apropójából álmodtuk meg a kalandvárost. Akkor olyan stábbal dolgoztam, akikkel több játszóházat is összehoztunk már a gyerekeknek mert tudtuk, hogy ez a játszva tanulás abszolút jól működik.” – osztotta meg lapunkkal Kiss Andrea az egyik ötletgazda, az Agora MSH közművelődési igazgatója.

Hozzátette, intézményi együttműködés által jött létre a megvalósítás, a Mesebolt Bábszínház is részt vett a játékok kiválasztásában, a vizuális „megálmodás” pedig Trifusz Péter tervező nevéhez fűződik. A játékokat tekintve a gyerekek üvegmozaikokat rakhattak ki a Helytartó Palotánál, jópofa alagútrendszerben tisztíthatták ki az ókori Savaria csatornarendszerét és a kereskedőházban tapintás alapján kellett kitalálniuk mi rejtőzik a vászonzsákokban.

Fotó: © Cseh Gábor

A történelmi kalandozás az ókori Városkapun való belépéssel indult, majd további 7 állomáson át vezette végig a legkisebbeket a kor történelmén. Bepillantást nyerhettek a Helytartó Palotába, a Fürdőházba és Szent Márton házába is, de a fazekas és a kereskedő mesterség sem maradt ki a múltidézésből. Egy rendkívül kreatív alagúton bejárhatták az ókori csatornarendszert. Minden korhű épülethez mókás játék és rövid ismertető is társult. A gyerekek nem tértek haza üres kézzel, jutalom is járt a jól teljesített feladatokért, korhű kerámia pénzérmét kaptak minden állomás után.

Arra a kérdésünkre, hogy mikor lesz legközelebb kalandváros Kiss Andrea elmondta, hogy ez a játék általában egy évben egyszer épül fel – nagyrészt az Agoraban, de tavaly a Karneválon is részt vettek – amikor is igyekeznek Szent Márton nap kapcsán valamilyen programot szervezni a diákoknak.