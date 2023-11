Mikor írjuk meg a levelet a Jézuskának? Nem késtünk még el vele? – teszi fel minden este a kérdést a kisebbik, és minden adandó alkalommal eszébe jut valami nagyon fontos, amivel bővítené a kívánságlistát. Minden tétel mellé magyarázat is jár, és oly beleéléssel magyarázza a sokadik játékszerszám, legó vagy autó szükségességét, hogy nincs, aki megkérdőjelezné: ezt bizony fel kell írni. A nagyobbik már maga fogalmazza a levelet, és kétségem sincs afelől, hogy amikor azt kívánja: legyen együtt a család, akkor azt úgy is gondolja. Ugyanakkor ott motoszkál a fejemben a kisördög: éppen vizsgázunk, hiszen a Jézuskának akkor is tudnia illik a kívánságát, ha nekünk nem árulja el. Csak sikerüljön kitalálni és megőrizni a csodát.