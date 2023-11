- Immár harmadik éve mi is, mint Szent Márton, megosszuk képzeletbeli köpönyegünket - mondta a vásár kapcsán Karamánné dr. Pakai Annamária, a Képzési Központ igazgatója.

Hallgatói kezdeményezésre született a jótékonysági süteményvásár ötlete. A diákok meg akarták mutatni, hogy a segítő szándék felemelő érzés a fogadó fél és az adományozó számára is. Az egyetem diákjai, oktatói, dolgozói és a szakkollégium hallgatói mellett a Szent-Györgyi Egészségügyi Technikum tanulói, tanárai és a tavalyi évtől a Magyar Honvédség katonái is sütnek finomságokat.

Extracsokis muffin, mézeskalács, kókuszgolyó, és még rengeteg ínycsiklandozó sütemény várta az érdeklődőket. - Van sajtos tallér is! - kiáltott fel örömében az egyik vásárló.

A vásáron lehetőség volt Szent Márton életéről szóló kvízt kitölteni, libás kitűzőt készíteni, illetve kirakózni is. Teret adtak a FÉHE Kézműves Kuckó Ajándékboltjának is, így közvetve nekik is tudnak segíteni. Hajléktalanok által készített ajándéktárgyak széles választékából válogathatott a látogató.