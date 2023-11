A Batthyány Lajos ÁMK művelődési házában csütörtökön délelőtt tartottak kézműves foglalkozást a gyermekeknek. Az apróságok amellett, hogy libás alkotásokat láthattak, saját készítésű lámpásokat is gyártottak befőttes üvegből. Az elkészült kis világító eszközöket „élesben” is kipróbálhatják november 10-én, pénteken, a Márton-napi ünnepségen. A program 17 órakor szentmisével kezdődik. A katolikus templomból 17.30-kor vonul át a lámpás menet a Mária-kertbe, ahol megemlékezést tartanak Szent Márton püspökről. A menethez bárki csatlakozhat, a szervezők külön örülnek annak, ha az, aki így tesz, lámpást is visz magával. Végül a művelődési házban szeretetvendégség – libazsíros kenyér, forró tea és barátság kifli – várja az ünneplőket.