Ötven kutyát tartanak összezsúfolva

Névtelen segítségkérés érkezett néhány hónapja Minárcsik Sándorhoz, a Meggyeserdei Menedék vezetőjéhez Vásárosmiskéről, miszerint közel ötven kutyát tartanak összezsúfolva, embertelen körülmények között egy helyi házban. Az ingatlan, mint az állatvédőtől megtudtuk, eredetileg egy Ausztriában jó nevűnek számító amerikai stafforshire terrier tenyésztő tulajdonában állt, aki jelenleg börtönben ül drogtermesztés miatt – amit ugyancsak ezen az ingatlanon végzett. A társaság, ami utána érkezett a házba, az ő jó tenyésztői hírnevével visszaélve végzi ott szaporítói tevékenységét.

A fedezőkan múlt hónapban megölt egy futónőt Ausztriában

Sándor azt is hozzáteszi, az elmúlt időszakban különböző helyekről hét-nyolc bull típusú kutyát szedtek össze, ami mind visszavezethető a vásárosmiskei házhoz. Sőt, az a fedezőkan is onnan származik, ami a múlt hónapban Ausztriában megölt egy futónőt. Hozzáteszi: chipadatok alapján Ausztriában lefoglalt, úgynevezett „verekedtetett kutyák” is származnak a telepről. Két korábban befogott kutya pedig jelenleg is a Meggyeserdei Menedék devecseri telephelyén él.