Karácsony előtt megnyílik az emberek szíve, mi is ebben bízunk - mondja Németh Klára, a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője. A szervezet minden év végén külön ünnepséget szervez az ellátottjai számára – fogyatékkal vagy szociális lakásban élők, közfoglalkoztatottak, hajléktalanok – és tavaly előszőr a megmaradt apró adományokat megkapták ajándékba az érintettek. Az örömük láttán, és a ruhaadomány gyűjtési akció elsöprő sikerén felbuzdulva most karácsonyi ajándék gyűjtési akciót hirdet a FÉHE.

– Vannak, akik évek óta nem kaptak ajándékot. A tavalyi esztendőben hatalmas örömet szerzett ügyfeleinknek a szépen becsomagolt és átadott kisebb ajándék, apróság, mely az év legszebb ünnepén könnyeket csalt a szemükbe. Idén is hasonlóra készülünk - fogalmaz Németh Klára: Amit várnak: szaloncukor, tusfürdő, dezodor, körömlakk, sminktermék, könyv, apró dísz, kávé, tea, édesség, illetve társas- és kártyajáték. Az adományokat december 6-ig fogadják hétköznapokon 8-15 óra között a 11-es Huszár út 116. szám alatt.

November 1-jén megkezdődött a krízisidőszak. Az időjárás eddig kegyes volt, de nem kellenek ahhoz nagy mínuszoknak, hogy valaki bajba kerüljön - hívja fel a figyelmet a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. vezetője.

November 1-jén elkezdődik a krízisidőszak. Két utcai szolgálat működését érinti: a kollégáknak még nagyobb figyelemmel kell fordulniuk az alkalmanként kint tartózkodókra. Ugyan még nincs nagyon hideg, de nem kell ahhoz minusznak lennie, hogy valaki bajba kerüljön. Ilyenkor vármegye egészére vonatkozóan ügyeletet tartanak, aki – feltételezhetően – hajléktalan bajbajutottal találkozik, hívja a 0680 205 165-ös zöld számot.

Megtartották a hagyományos szezon eleji krízismegbeszélést is a FÉHE munkatársai a rendőrség, közterület felügyelet, egészségügyi ellátórendszer, mentők, népegészségügyi osztály, polgárőrség képviselőivel. Összegezték az előző évi tapasztalatokat, áttekintették azokat a helyszíneket, amelyekre jobban kell fókuszálni. - Ilyenkor mindig van az autóban meleg tea, pokróc, meleg téli ruhanemű. A legfontosabb: senki ne fagyjon meg. Szerencsére évek óta nem történt ilyen tragédia Vasban- teszi hozzá Németh Klára, aki arra is felhívja a figyelmet: a Zanati hajléktalanszálló a nap 24 órájában, az év 365 napján nyitva van, ide bármikor betérhet a bajbajutott – még alkoholos befolyásoltság vagy szerhasználat alatt is. Külön figyelmet igényelnek azok is, akik lakásban élnek, de nincs pénzük fűteni – a Pálos Károly Központ munkatársaival közösen mindent megtesznek az érintettekért, de ne felejtsük: egy kis odafigyeléssel megelőzhető a tragédia.