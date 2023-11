A karácsony jellegzetes süteménye a bejgli, így természetesen a mák és a dió a legkelendőbb ezekben a hetekben.

Singer Zoltán helyi termelők diójával is kereskedik. Elmondása szerint a tavalyi diótermés nagyon jó volt, de ez most nem mondható el. Sajnálatos módon, a dióburok-fúrólégy miatt kevesebb lett a termés. - Nálam kapható helyi dió, de nem nagy mennyiségben, ez az utolsó láda. Van, aki itt a piacon 5-6 ezer forintért kínálja, de láttam 4000 forintért is – számolt be róla az árus.

A dió mellett a mogyoró és a mandula is egyre népszerűbb terméknek számítanak.