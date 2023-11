Soha ilyen sok regisztráció (242), mint az idei közgyűlésre még nem érkezett. Ez is jelzi, milyen fontos időszakon, változásokon van túl a turizmus, azon belül is a fürdőágazat. Cziráki László, a vendéglátó büki gyógyfürdő vezérigazgatója, a szakma képviselői előtt felvetette, illetve javasolta, hogy a 2024 a gyógyfürdők éve legyen! Ezt megelőzően Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja többek között arról szólt, már jó ideje a vasi identitás része a fürdőkultúra. Már csak emiatt sem lehetet erre az ágazatra csupán gazdasági kérdéseként nézni. Dr. Németh Sándor, Bük polgármestere elmondta, az ország második legnagyobb területű fürdőjének fejlesztése mindig feladatot ad. Ezzel párhuzamosan bővítik az ipari területet.

A tanácskozásra meghívták a szlovák és az ausztriai társszövetségek vezetőit is.

A közgyűlés, amelyen szóba kerültek a szakmai, jogi témák is, jó alkalom volt az összegzésre. Erre kértük Kántás Zoltánt, a fürdőszövetség elnökét, aki egyben a sárvári fürdő vezérigazgatója is.

- A turizmus és azon belül a fürdőágazat két, egymást követő nehéz időszakon van túl – kezdte Kántás Zoltán. – A 2019, 2020-as évek járványhelyzete rendkívül hátrányosan érintette a szektor működését. Alig ért véget a pandémia, jött a háborús helyzet, és vele az energiaválság. Ezekre a körülményekre jól reagált a szakma. Látható, már fellendülőben van az ágazat. Idén a szezon felemás volt, nagy reményekkel vártuk az évet, aztán júliusban, augusztusban, de még szeptemberben is olyan jó időszak volt, hogy elégedettek lehetünk a vendégforgalommal.

Az elmúlt időszakan nemcsak a belépők-, hanem a szolgáltatások díjai is sok esetben jelentősen emelkedtek. Ezt is felvetettük. Kántás Zoltán ezzel kapcsolatban elmondta, a hazai közfürdők több mint nyolcvan százaléka önkormányzati tulajdonban van. A létesítmények kilenc hónapon át zárva tartottak, miközben igyekeztek megtartani a munkavállalóikat.

A pandémia időszaka alatt, két éven keresztül nem lehetett árat emelni.

- 2019-óta megjelent egy olyan generáció, akik megtalálása más módszert igényel, mint amit a járvány előtti időszakban megszokhattunk – folytatta az elnök. – A vasi fürdők több szempont miatt is kedveltek. Egyrészt kiváló adottsággal rendelkező természeti környezetünk van. Több településen olyan az épített környezet és a kultúra, hogy ezek a fürdőprogramon túl plusz kikapcsolódási lehetőséget jelentenek. A fürdők fejlődésében megfigyelhető az a törekvés, hogy minden korosztály találja meg a számára a legmegfelelőbb szolgáltatást. A kisgyerekek, a szülők, a nagyszülők egyaránt jól érezhetik magukat, legyen szó élményről, gyógyulásról, kikapcsolódástól.

Kántás Zoltán kiemelte, Vas vármegyét az orosz turisták elmaradása nem érintette, ők inkább Hévízre és környékére jártak.

Hozzánk, a külföldiek közül elsősorban a cseh és szlovák turisták érkeznek. Észre lehet venni, hogy mikor van a két országban hosszúhétvége, ilyenkor nem ritkán telt házzal működnek a fürdők.

- Ismét felívelőben vannak a német és ausztriai vendégek száma is – folyatta. – A terveink szerint a közeljövőben a lengyel piacon erőteljes marketing kampányt indítunk. Ezáltal Vasban is tovább emelkedhet a külföldi turisták száma. A tapasztalt szerint, a szlovák, a cseh vendégek kifejezetten szeretnek kempingezni. Amennyiben ezt az életformát fürdőszolgáltatással tudják kombinálni, akkor az teljes kikapcsolódási lehetőség számukra. Vasban adottak ehhez a felételek. A fürdőszövetségen belül azon dolgozunk, hogy ezt az érdeklődést a jövőben is fennartsuk. Természetesen, kiemeleten kezeljük a hazai vendégeinket. Vasban minden fürdőnek megvan a helye a turisztikai palettán. Sokaknak fontos a kisebb fürdők nyújtotta családias hangulat. Összességében jelentős vendégkört fednek le, emiatt a szerepük a jövőben még inkább felértékelődhet.