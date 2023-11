Hosszú távon a szombathelyiek mindennapjait érintheti az az előterjesztés és határozati javaslat, ami rendkívüli közgyűlésen kerül csütörtökön a képviselők elé. Ennek a döntésnek is meghatározó szerepe lesz abban: 10-15 év múlva élhető város lesz-e Szombathely, vagy újabb lakópark-építések, és más beruházások eredményeként még zsúfoltabbá válik a vasi megyeszékhely. "Most" jelölik ki ugyanis a városban azokat a területeket, amiket a jövőben beépítésre szánnak.

Csütörtökön a tervezett új településrendezési eszközökről szóló vaskos, több száz oldalas dokumentációval kapcsolatosan beérkezett vélemények elfogadásáról (vagy éppen indokolással történő el nem fogadásáról) határozhatnak a képviselők. Az új településrendezési eszközök elfogadására irányuló eljárást még 2016-ban indította meg az akkori városvezetés.

Elhúzódó eljárás

Csermelyi Andrea elmondta, az elhúzódó eljárás során – tekintettel arra, hogy 2021. július 16-ától új végrehajtási rendelet lépett hatályba – állami főépítészként többször felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy a felülvizsgálat történhet már az új végrehajtási rendelet szabályai szerint is. A városházán azonban fenntartották korábbi döntésüket, és ragaszkodtak ahhoz, hogy a régebbi szabályozás szerint hozzák létre az új tervdokumentumokat. Ennek ugyan jogszabályi akadálya nincs, de ez azt jelenti, hogy 2027-ben a hatályos szabályozás szerint megint csak új tervekre lesz szükség – szögezte le Csermelyi Andrea.

Az országos főépítész véleményét is még ki kell kérni

A késlekedés miatt az állami főépítész csak 2023 júniusában kapta meg a dokumentációt, így csak ezután jelezhette a tervezet hiányosságait a város felé. Végül szeptemberben indulhatott meg a véleményezés minden érintett szerv, a lakosság, a civil szervezetek és az egyházak esetében is. A csütörtöki közgyűlési döntés után a dokumentáció visszakerül még az állami főépítészhez, aki új, beépítésre szánt területek kijelölése esetén köteles megkeresni az országos főépítészt, hogy az ő véleményét is kikérje. Decemberben még egyszer a szombathelyi közgyűlés elé kerül a teljes anyag, ekkor már várhatóan az elfogadás céljából, viszont fennáll a veszélye, hogy ha a városvezetés kifut a december 31-i határidőből, akkor előfordulhat, hogy jövőre már az új szabályozás szerint kénytelen a városvezetés újrakezdeni ezt a többéves folyamatot, ez pedig ismét rengeteg munkával és anyagi ráfordítással is járhat.