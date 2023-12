Kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond – szokták mondani. Ebben az esetben nem biztos, hogy igaz, hiszen sok szülőnek nehezen megoldható, hogy ezalatt végig otthon maradjon, és minőségi időt töltsön a szeretteivel, főként a gyerekekkel. Pehi Orsolya háromgyerekes anyukát kérdeztük, hogy ő és családja, hogyan birkózik meg ezzel a feladattal.

– Nálunk három fiú van. A legidősebb 8 és fél, a középső 6 és fél, a legkisebb 3 éves. Talán a téli szünet kívánja a legkevesebb logisztikát, mert a munkánk szerencsére ilyenkor a legnyugodtabb. Egy árnyékolástechnikai cégünk van a párommal. Az én munkám egyébként is végezhető itthonról, az övé nem. Viszont a december és január eleje minden évben a családé. Ilyenkor ő sem megy el itthonról. Nekünk a nyár sokkal mozgalmasabb és több logisztikával jár. Nagyszülői segítség nélkül nehéz lenne megoldani – halljuk tőle.

– Ha valami dolgunk akad, amit gyerekek nélkül kell megoldani, édesapám szokott segíteni. Sajnos a többi nagyszülő már nem él, de apukám kitesz két nagymamát is. Egy telken lakunk külön-külön házban, úgyhogy a fiúk sokszor spontán felszaladnak hozzá, és azon kapjuk magunkat, hogy csak másnap reggel jönnek haza. Óriási dolog, hogy a család együtt van és tudunk egymásra számítani. Ami inkább nehézséget okoz a szünetekben, az a türelem megtartása, hiszen három eleven kisfiúról van szó, pláne ha még az 5 éves unokatesó is becsatlakozik. Ilyenkor kell igazán felkötni a gatyánkat. A napi öt étkezésről nem is beszélve. Ezek a srácok növésben vannak, úgyhogy folyamatosan éhesek. De ezek igazából nem problémák. Vallom, hogy a nagycsaládos lét inkább előnyökkel jár – fogalmaz a fiatal anyuka. Pehi Orsolya szerint a nagycsaládos lét kulcsa: minden legyen a naptárba feljegyezve, és időben legyenek megtervezve a programok. Az időbeosztáson múlik minden.