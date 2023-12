Az ülésen Kissné Köles Erika, a parlament szlovén nemzetiségi szószólója elfogadta a szervezet éves beszámolóját és a 2024. évi munkatervét, valamint a 2023-as költségvetési előirányzat- módosítását. Szó esett a köznevelési intézményekről is: jóváhagyták a január elsejétől esedékes étkezési térítési díjakat és a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda tárgytanévi tantárgy-felosztási tervének második módosítását. A közgyűlés a szlovén Rába-vidék gazdaságfejlesztési programjának határidős és jövőbeni feladatairól is tájékoztatást kapott. Zárásként Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke megköszönte a testület egész éves munkáját, külön köszönetét fejezte ki Kissné Köles Erikának, valamint dr. Sütő Ferenc jogi tanácsadónak, szószólói asszisztensnek, bízva a kölcsönösen hatékony együttműködésben a következő esztendőben is.