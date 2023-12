10 éve avatták fel az első GYSEV FLIRT motorvonatot Sopronban. A gyártó Stadler a járműveket a tervezetthez képest korábban leszállította, így 2013 decemberében két új zöld-sárga FLIRT is útjára indulhatott a Sopron–Szombathely–Szentgotthárd szakaszon. A FLIRT kategóriájának egyik legsikeresebb és legkiforrottabb terméke, zöld-sárga színvilágában nagy tetszésnek örvendett mind az utazóközönség, mind a munkavállalók körében. A modern motorvonatok az utazást és a fedélzeten szolgálatot teljesítő munkatársaknak is kényelmesebbé, vonzóbbá és digitalizálttá tették.

A GYSEV Zrt. a 2013-as átadást követően folyamatosan bővítette FLIRT-flottját: a Sopron–Szombathely–Szentgotthárd nagyprojekt keretében négy járművet szerzett be a GYSEV. Ezután egy MÁV-START Zrt.-vel közös projektnek köszönhetően újabb hat FLIRT került a GYSEV-hez. A vasúttársaságnál 2019-ig újabb tíz villamos motorvonat állt forgalomba – ez utóbbiak már a FLIRT 3-as generációt képviselték. Jelenleg így 20 darabos a GYSEV FLIRT-flottája, amelynek köszönhetően a vasúttársaság regionális forgalmait kizárólag ezekkel a modern járművekkel bonyolítja a villamosított szakaszokon.

Németh Lajos GYSEV-es mozdonyvezető gyakran vezeti az első generációs, 10 éves FLIRT-öket és nagy lelkesedéssel fogadta a felkérést a második generációs FLIRT motorvonatok futópróbáztatására is. Elmondása szerint óriási a különbség egy régebbi mozdony és egy teljesen új, automatizált, komfortos, kényelmes, dinamikus és nem utolsó sorban gyorsabb zöld-sárga FLIRT motorvonat között.

Teljesen más világ egy régi, retro Szili mozdony (V43) és a FLIRT motorvonat, ahol egy számítógép vezérel mindent. Vezetés-technikailag nincs nehéz dolgunk mozdonyvezetőknek, de egy felmerülő hiba esetén az újraindításon kívül nincs sok lehetőségünk a probléma elhárítására zárt rendszerük miatt. Össze sem lehet hasonlítani egy 12 órás szolgálatot: FLIRT esetében számunkra fontos szempont, hogy egy kulturált, tiszta, ápolt vezetőfülke fogad bennünket

– mondta Németh Lajos mozdonyvezető.

A zöld-sárga FLIRT 1-es villamos motorvonat flotta az elmúlt 10 év alatt - a legfrissebb adatok alapján - csaknem 18 millió km-t futottak már, a nyugati régió közösségi közlekedésének fontos részévé váltak.

A GYSEV szakemberei szerint a személyszállításban rendkívül komoly előrelépés volt a villamos motorvonatok szolgálatba állítása, amely számos szempontból könnyíti meg, és teszi kényelmesebbé és komfortosabbá az utazóközönség közlekedését. Az utasszámok növekedése is bizonyíték lehet arra, hogy egyre többen választják az alacsonypadlós, biztonságos, esztétikus, kényelmes, kulturált, csendes és tiszta FLIRT motorvonatokat közlekedési eszközként.

FLIRT paraméterek

- egyáramnemű villamos motorvonatok

- 160 km/h maximális végsebességre képesek

- 200 ülőhellyel és 164 állóhellyel rendelkeznek

- páholyos ülések aránya 95%

- korszerű utastájékoztató rendszerrel vannak felszerelve

- légkondicionáló berendezéssel ellátottak

- alacsonypadlós, 55 cm-es peronokról közvetlenül, lépcső nélkül lehet belépni a vonatokba

- mozgáskorlátozottak számára is könnyedén igénybe vezető mellékhelyiségeik vannak

- kerékpárok szállítására is alkalmas multifunkcionális terekkel rendelkeznek

- WIFI internettel, illetve mobiltelefonok és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozók állnak az utasok rendelkezésére

- 1,2 m/s2 gyorsítóképességgel rendelkeznek

- 28 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet

- értékes fékezési technika: 120 km/h-ról üzemi fékkel fékezve is képes úgy megállni, hogy közben nem használja a légféket, vagyis a felhalmozott mozgási energiát villamos energiává alakítva, szinte teljes egészében visszatermeli azt a felsővezetékbe