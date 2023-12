A fordulat esélye, Hoppá, Magyarország! címmel közötek részletes elemzést. A gazdaság, számos jel szerint, elérte és elhagyta mélypontját... Ezért, csak ezért hangozhat el, hogy jó évünk volt.

A látszat, a tények egy része persze ellene szólnak ennek. Jó évnek nevezni egy olyan, számaiban kifejezetten nyomorúságos évet, amilyen Magyarország számára az 1993-as volt, nos, ezt csak valamiféle Hoppá, Rézimi! — gondolkodás diktálhatja. De hátha épp ez a gondolkodás hiányzik a fordulathoz?

Röviden áttekintették a megye gazdaságát.

Bár az év véget ért, a gazdaság egész évi teljesítményét ismerető adatok feldolgozása egy ideig még várat magára. A három első évnegyedben lezajlott folyamatok azonban részleteikben ismertek, és mivel látványos irányváltás ezekhez képest az utolsó negyedévben nem történt, elfogadhatjuk őket az év végéig szóló előrejelzéseknek.

A KSH Vas Megyei Igazgatóságának 1993 elejétől szeptember végéig tapasztaltakról kiadott tájékoztatója nyomán már áttekinthetjük a megye gazdaságára jellemző mozgások irányát, és következtethetünk belőlük a várható eredményekre.

Szerencselovagok , fantaszták, ajánlatokok

Hajdanán szélhámosok járták a világot, csapták be a „kegyelmeseket”, „méltóságosékat” a még több pénz szagától elvakuló harácsolókat. Volt, aki eladta a Lánchidat. Volt, aki megvette. Rajta nevetett Magyarország. Zavarosban halászlók persze most is vannak. Szerencselovagok. Szédítő dumával, nyugati autóval, Gucci cipőben. Akadnak jó szándékú fantaszták is, kiknek eszükbe jutott egy szédületes, óriási ötlet, amivel megkeresték egy település polgármesterét. ezek közül gyűjtöttünk, néhány mazsolát.

A szilveszteri lapszámban pikáns képek is helyt kaptak. Bálint Antóiáról írt a hírlapíró: Bálint Antóniát, a magyar szépségkirálynőt láthatják a képeken.

A képeken, amelyek e bájos, szerény, mondhatni szűzies hölgy táncszeretetére, balett-vonzalmára utalnak. A képeket ugyan nyugati magazinok közölték, nem sokkal ama bizonyos korona felhelyezésekor — nos, a mi kis Antóniánk csaknem „Tóni” lett dühében, amikor egy magyar lap a táncfotókat újraközölte... A pózok láttán mi is elmerengtünk.

Képtelenségek címmel pedig egy egész oldalnyi hely jutott, a vicces, meghökkentő fotóknak. A humor is maradhatott el, erre szolgált a 9-es, 10-es oldal.

Apróhirdetések a lapból:

Jó alakú, táncolni tudó hölgyeket felveszünk éjszakai bárokba folyamatos munkalehetőséggel.

34 négyzetméteres minigarzon eladó. Irányár: 1,3 millió forint.

BMW 2002 65.000, forintérteladó vagy ráfizetéssel drágábbra cserélném.

Hogyan látják a sportolók?

Hat Vas megyei élsportolót kérdezett a lap.

Olyanokat, akik sikeres, eredményes esztendőd tudhatnak maguk mögött, s olyanokat, akiknek az 1993-as év minden bizonnyal nem aranyozott betűkkel szerepel majd az emlékkönyvében. Valószínűleg éppen azért, mert „mesterségük címere” sportoló, mindannyiuk monológjában van valami közös. Tökéletesen egyikük sem elégedett, többet akarnak, még eredményesebbek szeretnének lenni. Kívánjuk, hogy teljesüljön az ő, és a többi vasi sportoló vágya, célkitűzése. Jó volna, ha 1994-ben még több sportsikerről számolhatnánk be, a számvetésnél jók és még jobbak között válogathatnánk, s nem találnánk csalódottakra, sérültekre, pechesekre.

Haladás-tervek

Nem igazán feküdhette meg a Haladás labdarúgóinak hasát a karácsonyi halászlé és a pulykasült. A játékosok edzésen szabadultak meg a felszedett kalóriáktól, és így csináltak helyet az újévi disznótorosnak és a töltöttkáposztának. A december 28-29-ei tréning más miatt is érdekes lehetett volna. Ezekre a napokra ígérte ugyanis Glázer Róbert vezetőedző a személyre szóló értékelést. És hát ismerve az együttes teljesítményét, egyáltalán nem csoda, ha többeknek gyomoridegük volt...

TV-ajánlat: TV2 regionális magazin

A TV2 Nyugat-magyarországi Stúdiójának műsora január 2-án, vasárnap este hat órakor jelentkezik. A tartalomból: Reflektorfényben: a ,,szép”(?) művészetek — Graffiti-festők Zalaegerszegen és Szombathelyen— Országos break-bajnokság Toronyban—Papír és celofánruhák Siófokról — Zöld, a graffiti-kutató — Lim-lomszobrok Tatabányán.