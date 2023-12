Az ünnepi műsorban a Városi Óvoda Alsósági Tagóvodájának gyermekei, a Celldömölki Városi Általános Iskola és Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói, valamint a Zenit Dance Studio táncosai működtek közre. A karácsonyi vásárban a nagy számban kilátogatók az ajándékok vásárlásán túl finomságokat is kóstolhattak - számolt be közösségi oldalán Fehér László, Celldömölk polgármestere, aki maga is részt vett a rendezvényen.