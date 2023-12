Teljes mérleget vonni csak az év végi vendégszámok ismeretében lehet, az viszont egészen biztosan látszik: az előszezon forgalma jelentősen elmaradt az előző évekhez képest. A nyári számokkal nincs probléma, de az előtte szerzett veszteséget nem vagy csak nehezen lehet ledolgozni – mondja Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke, a Vas Megyei Turizmus Szövetség elnöke. Megjegyzi: az utazási kedvet jelentősen befolyásolja az időjárás, idén ebből a szempontból szerencsések voltunk. A karácsonyi és a szilveszteri foglalások még jelentősen módosíthatják a statisztikát, és egyébként is folyamatosan érkeznek a különböző jelentések, de az év első nyolc hónapja alapján kirajzolódni látszik: nehézségek vannak, de nincs nagyon mély válságban a szektor.

A turisták továbbra is szeretik Vas vármegyét. Az, hogy Bük és Sárvár meg tudta őrizni vezető pozícióját, mindenképpen bizakodásra ad okot, és jó alapot teremt a jövőre nézve. Kondora Bálint szerint a következő esztendőt egy felfelé menő trend jellemzi majd, és visszatérnek a Covid utáni első nagy fellendülést jellemző számok.

Covid, energiaválság

A pandémia óta munkaerőhiány sújtja a szektort, mert sokan, akik akkor elhagyták a pályát, nem tértek vissza. Az infláció pedig két oldalról is kihívásokat hozott: egyrészt jelentősen emelkedtek a szállásadók költségei, másrészt csökkent a vendégek utazásra fordítható tőkéje – mutat rá a szakember, majd így folytatja: az apartmanok, egyéni szálláshely-szolgáltatóknál csapódott le jobbára a visszaesés, a nagy szállodák tudták kompenzálni a vendégforgalmat. Sokan egyébként az előremenekülés technikáját alkalmazták, az energiaválság számos fejlesztést generált a vármegyében. A celldömölki Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. például mintegy 1,2 milliárd forintot nyert energetikai fejlesztésre, ebből napelemparkot létesítenek és új kutat is fúrnak a meleg víz reményében.

A válságos időktől függetlenül indultak már azok a szálláshely-fejlesztési programok, amelyek a legkisebbektől a legnagyobbakig lehetőséget adtak arra, hogy megújuljanak a szálláshelyek. A nagyobb szolgáltatóknak a fejlesztése is folyamatos, többek között szálláshelyek újultak meg Bükön, Sárváron pedig hamarosan megnyitja kapuit egy új ötcsillagos hotel. – Mindezek mellett azok a másodlagos attrakciók is fejlődni tudtak az elmúlt időszakban, amelyek a turisztikai infrastruktúrát szolgálják ki: kerékpárutak épültek, vendéglátóipari egységek nyíltak, játszótereket alakítottak ki. Ezek mind-mind apró lépésekként hozzájárultak ahhoz, hogy előre attraktívabb legyen a megye az idelátogatók számára – mutat rá az elnök.

Ki a természetbe!

A természetben való aktív pihenés felértékelődött a pandémia idején, sokan felfedezték a túrázás, kerékpározás, lovaglás, hajózás örömeit. A megyei turizmus szövetség ennek apropóján összeállította az aktív turisztikai stratégiát, és most úgy tűnik, az abban megfogalmazottak jó részét tető alá is tudják hozni pályázati programban. – Ezek a fejlesztések hozzájárulnak, hogy az embereket a szabadba vigyük. A turisztikai attrakció létrehozása a köztudatban összefonódott valaminek az építésével. Ezúttal a már meglévő adottságoknak, értékeknek a jobb kihasználhatóságát célozzuk meg, ilyen a turistautak fejlesztése, megállópontok létrehozása, a turistautak elérhetőségének javítása, a kerékpárutak fejlesztése. Szeretnénk, ha a Rába a turisták által is hajózhatóvá válna, de a Kőszegi-hegységre és a Ság hegyre is vannak ötleteink. Ezek a turisztikai lehetőségek jól kiegészítenék a wellness-szolgáltatásokat – részletezi Kondora Bálint.

Élményt, helyben!

A fejlesztések másodlagos célja és a missziója a helyi lakosság megszólítása. – Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy turistáskodjunk. Legalább száz olyan program van Vasban a fürdőhelyektől kezdve a túraútvonalakon és kilátókon át a szakrális attrakciókig, amelyet érdemes felkeresni – nem mellékesen pedig idő-, energiatakarékos és pénztárcakímélő. S ha ki nem is váltja, de kiegészíti a tengerparti vagy a Balatoni nyaralást – vallja Kondora Bálint.