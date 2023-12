Tóth-Máthé Orsolya öt kisfiú Zsombor (10) Matyi (8) Soma (6) Simon (4) és Miló Bálint (1) boldog édesanyja. Férjével, Bálinttal mindig is nagy családot szerettek volna. Hogy milyen is az élet öt kisfiúval? Erről faggattuk Orsit egy jó csésze, hideg tejeskávé mellett.

A hideg kávé szépít! – kezdjük a beszélgetést Tóth-Máthé Orsolyával, aki a kávét hideg tejjel issza. Persze télen jobban esik a presszó, meleg tejjel, de öt kisfiú mellett, ritkán van erre lehetősége egy ötgyermekes édesanyának. Adja magát a kérdés: mindig öt gyereket szerettél volna?

- Mindig nagy családot szerettem volna. A férjemmel úgy terveztük, hogy három gyermekünk lesz. Lassan 10 éve volt, hogy Zsombor megszületett. Ő egy elég nehéz kisbaba volt. Zsombor után mégis gyorsan jött Matyi. Nem véletlenül, szerettük volna, hogy kicsi legyen a korkülönbség és egymásnak jó társai legyenek. Zsomborra nagyon jó hatással volt a kistestvér – kezdi történetüket Orsi.

- Emlékszem a harmadik gyerkőc előtt sokat beszélgettünk a férjemmel, Bálinttal, hogy vajon mennyi lenne az ideális korkülönbség. Két kicsi gyerek után egy harmadik pici. Hiszen még Matyi is csak kettő volt, amikor Soma érkezett. Ekkor úgy gondoltuk, hogy itt megállunk, de aztán a legnagyobb meglepetésünkre érkezett Simi. Négy fiú gyerek után gondoltuk, azért jó lenne egy kislány. A férjem meg is ígérte – nevet fel Orsi. Hát, fiú lett. 2022 novemberében megérkezett Miló Bálint is a családunkba. Sokan kérdezik, hogy próbálkozunk-e még, de én most úgy gondolom, hogy így vagyunk mi kerek család, öt fiúval.

Azért nem lehetnek egyszerűek a hétköznapok. Hogyan lehet öt kisfiú életét menedzselni?

- Azt gondolom, hogy azok a családok, ahol több gyerek van kicsit máshogy működnek a dolgok, mint ott, ahol egy, két gyerkőc van. Meséltem neked mielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy bár Zsombor lassan 10 éves, de hatalmas nagy segítség otthon. Úgy bánik a 10 hónapos kistestvérével, mint egy felnőtt. Fölveszi, ha sír, megvigasztalja, leül vele játszani. Tehát, másként működik nálunk a rendszer. Míg az én nyolcévesem elmegy egyedül lezuhanyozni vagy reggel, mire felkelek előkészíti a reggelit magának meg a testvéreinek, addig lehet, hogy más családokban ez nem éppen így működik. Mert ott van ideje az anyukának kiszolgálni a gyerekeket. Nekem erre nem mindig van lehetőségem, de elég gyorsan megtanulták kinek, mi a feladata.

Például?

- Nézzük a vacsorát! Nálunk megvan, hogy kinek a feladata az asztalterítés, ki szedi le, ki pakolja be a mosogatógépbe a tányérokat. Én elkészítem a vacsorát, a férjem pedig a fiúkkal elpakolja a konyhát. Ki kellett valami rendszert találni ahhoz, hogy ne bolonduljunk meg. Nálunk is sokszor volt és van káosz, de sokat merítek más anyukák tapasztalataiból. A vacsorás példát egy nyolc gyerekes anyukától csentem. Persze a szülőnek is lehet rossz napja, amikor hiába a rendszer. Ha én feszült vagyok, akkor a fiúk is. Otthon általában én vagyok a rosszzsaru. Vannak dolgok, amiket muszáj betartani. Fontos a következetesség és hogy megtanulják, mindig mindennek van következménye. Ha tesznek valamit, azért vállalják a felelősséget, elsősorban azzal is, hogy van bátorságuk elmondani. Szerinem fontos, hogy ezeket a dolgokat beleneveljük a gyerekekbe. Hogy ne legyen bennük félelem, és én legyek az első, akihez odajön és elmondja, ha baj van, mert mindenre van megoldás.

Manapság ritka, hogy egy fiatal pár öt gyermeket vállal. Azért a sok pozitív mellett rengeteg negatív kritikát is kaptatok az elmúlt években…ugye?

- Meg kellett azzal birkóznom, hogy megbámulnak minket, mintha valamilyen turista látványosságok lennénk – nevet fel Orsi. De volt, hogy megjegyzést is kaptunk. Szombathely egyik legnagyobb rendezvényén sétáltunk és még az ötödik gyerkőc a pocakomban volt. Egy hölgy elsétált mellettünk, megállt, majd visszanézett és hangosan megkérdezte, hogy ez komoly? Megmondom őszintén én nem is értem az ilyen megnyilvánulásokat. Egyik gyerek sem volt mezítláb vagy szakadt ruhában, nem úgy festettek, hogy sajnálni kelljen őket. Szerintem ez pont, hogy egy jó dolog lesz majd a gyerekek életében. Viszont vannak nagyon kedves, pozitív visszajelzések is. Emlékszem az egyik bevásárlóközpontban utánam jött egy anyuka egy kisbabával és megkérdezte tőlem, hogy hogyan csinálom, mert ő végig nézte egy bevásároltam. Akkor még csak négyen voltak. Csodálkozott az anyuka, hogy ilyen szépen szót fogadtak. Persze elárultam neki, hogy bevásárlás előtt megzsaroltam őket – meséli kacagva Orsi.

Gondolom ez is valami praktika…

- Igen! Mielőtt bemegyünk a boltba megbeszéljük, hogy mindenki választhat egy dolgot. Egy csokoládét, egy kiflit vagy akármit. Ha kiválasztják, nincs változtatás. Ez általában működni szokott.

Van benned hiányérzet amiatt, hogy nem lett kislányod?

- Emlékszem az első gyermekem előtt, mindenképpen kisfiút szerettem volna. Amikor a harmadikkal voltam várandós, akkor hatalmas vágyam volt, hogy legyen egy kislányunk. Nem jött össze, de egyáltalán nincs bennem hiányérzet. Meg kellett ezzel küzdenem magamban, de most így, ha valaki azt mondaná, hogy lenne egy hatodik és eldönthetem milyen nemű legyen, fiút mondanék. Egy kislány nem tudom, hogy érezné magát ennyi fiú mellett. Én is mindig fiús lány voltam, így belegondolva, nem is tudom mit csináltam volna egy kislánnyal. Valamiért az élet ezt így akarta és én elégedett vagyok.

Öt kisfiú mellett mikor van időd magadra?

- Amikor a nagyobbak iskolában és oviban vannak és a legkisebb alszik, próbálom utolérni magam abban, ami esetleg elmaradt a házimunkában. De azért bevallom, gyakran előfordul hogy ilyenkor leülök és veszek két nagy levegőt és élvezem azt, hogy nem kell csinálnom semmit. Bár azért ezt elég nehéz úgy csinálni, hogy tudod, van még egy csomó tennivalód. A leginkább az tölt, ha a férjemmel lehetek kettesben. Bálint egyébként tényleg maximálisan kiveszi a részét mindenből, legyen szó házimunkáról, gyerekekről.

Tapasztalt anyukaként, mit mondanál azoknak, akik első babásak, vagy még csak most vannak ennek az útnak az elején?

- Nem tudom, hogy adhatok-e tanácsot. Egy dolgot tartok fontosnak, hogy mindent próbáljunk meg ösztönből csinálni. Hallgassunk a saját érzéseinkre, mert ott, abban a pillanatban te vagy a kisbabáddal és te érzed azt, hogy mi a jó neki. Ha bárki tőlem tanácsot kérne én azt mondanám, hogy hallgasson az anyai ösztöneire! Sokkal könnyebb lesz.

Közben a kávé is kihűlt, a gyerekek pedig sorban érkeznek haza. Hát ilyen egy ötgyermekes édesanya élete.