A Magyar Közút a növényzetgondozás, szalagkorlát cserék, szemétszedés, illetve a hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok mellett folyamatosan gondoskodik a téli hónapokban újonnan kialakuló burkolathibák javításáról is. Általánosságban elmondható, hogy novembertől márciusig egy-egy csapadékosabb időjárás, majd az azt követő fagyási-olvadási ciklusok gyors váltakozása (éjszakai fagyok, nappali pozitív hőmérséklet) kedvez az új burkolathibák kialakulásának, főleg a régebbi építésű, felújításra váró mellékúti szakaszokon. Ezt a folyamatot szemlélteti a Magyar Közút egy korábbi videója: https://www.youtube.com/watch?v=gewNn3QO8ME.

A téli időszakban korlátozottabbak a közútkezelők lehetőségei, mint tavasztól-őszig, mivel ezekben a hónapokban többnyire hidegaszfalttal dolgozhatnak, tekintettel arra, hogy télen a melegaszfalt keverő üzemek nagy része zárva tart. Ilyenkor is több tényező, vagyis száraz idő és tartósan nulla fok feletti időjárás kell ahhoz, hogy az ideiglenes javítások elvégezhetőek legyenek.

Az egész éves burkolatjavítási munkákat három részre lehet osztani:

Teljes körű felújítások: a kötő- és kopórétegeket, adott esetben az útalapot is érintő, teljes burkolatfelületet érintő átfogó felújítás. 2023-ban összesen 77 út csaknem 200 kilométernyi szakasza eshetett át ilyen jelentős fejlesztésen.

Nagyfelületű felújítások: teljes útszélességben, alapvetően a kopórétegeket érintő aszfaltozási munkák, melyek többnyire a Magyar Falu Program forrásainak köszönhetően valósulhattak meg. Idén ilyen munkák során 268 kilométernyi mellékút újult meg.

Lokális javítási munkák: a köznyelvben ez a pontszerű javítás a kátyúzási munkákat takarja. Tavasztól őszig a tartósabb melegaszfalttal történő javítások zajlanak, míg a téli időszakban többnyire hidegaszfalttal dolgozhatnak a közútkezelők. Csak idén ilyen típusú munkák során 125 ezer tonna aszfaltot dolgoztak be a szakemberek. Ebbe beletartoznak olyan nagyfelületű javítások is, melyek a kátyúzástól nagyobb volumenűek, amikor több tíz vagy száz négyzetméternyi egybefüggő felületen cserélik a kopóréteget.

A közútkezelő szakemberei ebben a mostani helyzetben is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a biztonságos közlekedés feltételeit szavatolják az országos, 31 ezer kilométeres közúthálózaton is. A burkolatjavítási munkákat is ütemezetten végzik, ez azt jelenti, hogy első körben a főutakon, majd a mellékutakon, végül az alacsonyabb forgalmú bekötőutakon dolgoznak és ezeket a köröket folyamatosan megismétlik. Fontos, hogy a forgalomra veszélyes ütőkátyúk javítása minden útszakaszon elsőbbséget élvez.

A téli időszakban a fenti körülmények miatt érdemes az autósoknak fokozott óvatossággal és az érvényben lévő sebességhatárok betartása mellett közlekedniük. A Magyar Közút 80 mérnökségén keresztül folyamatosan végzi az útellenőrzési feladatokat, többnyire ezen információk alapján állnak össze a burkolatjavítási ütemtervek. A közlekedők is tehetnek bejelentéseket, ezeket amennyire lehet, igyekeznek figyelembe venni. Ezt a legegyszerűbben a Közút weboldalán lehet megtenni: https://kozut.hu/ugyfelszolgalat/bejelentesek-erdeklodesek-panaszok-eloszuro/. Ha nem tudják, hogy az adott útszakasz kihez tartozik (a belterületi utak többsége, vagyis 140 ezer km, az önkormányzatokhoz, az autópályák koncessziós társaságokhoz tartoznak), akkor a közútkezelő új online felületén szerezhetnek plusz információkat: https://utszamkereso.kozut.hu/.