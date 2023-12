Az idén december 7-én este köszöntött be a fény ünnepe. Hétfőn Hanuka-ünnepi gyertyagyújtásra hívott a zsinagógába a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete. Győrfi László, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség társelnöke beszélt a hanuka csodájáról, történetéről, amely az i. e. 2. századba tehető, amikor a zsidóságukhoz hű kevesek a Makkabeusok vezetésével felvették a harcot a túlerővel szemben, legyőzték a szíriai görögök hatalmas hadseregét, visszaszerezték a jeruzsálemi szentélyt, amit a görögök kiraboltak és megszentségtelenítettek, és újra felavatták azt. Még egy csoda történt: az újjáavatott szentélyben csak egy napra elegendő olaj maradt a Menóra lángjának meggyújtásához, ám a szent olaj nyolc napon át égett.

– Ma is nagyon fontos, hogy fényt vigyünk a világba. A fény egyben a tudást szimbolizálja. Fontos, hogy megértsük egymás érzéseit, gondolatait, minél több ember ismerje meg a másik kultúráját. A negatív gondolatok, a harag oka ugyanis az ismeret hiánya. Izraelben most háború dúl, Magyarországon és régiónkban szabad gyertyát gyújtani, az üzenetet hirdetni, és van erre befogadó közeg – fogalmazta meg, majd Miszlivetz Ferenccel, az iASK főigazgatójával együtt gyújtották meg az úgynevezett szolgagyertyát, a segítőt, amelyről aztán az Árpád-házi iskola, az evangélikus középiskola, a Jurisich-gimnázium és a zeneiskola diákjai is gyújtottak egy-egy lángot a hanukián, a kilencágú gyertyatartón. Mindezt a hanuka ötödik napján – az ünnep fordulópontján – a napon, amikor átfordul az arány, és a fény több lesz, mint a sötétség.

A zsidó hagyománynak az is központi része, hogy minden alkalmat megragad a tanításra – ebből az apropóból Szántóné dr. Balázs Edit történész a haszidizmusról, a 18. században keletkezett zsidó mozgalomról szólt, és egy, a hanukához kapcsolódó haszid történetet mesélt, amelynek Bál Sém Tov, a haszidizmus megalapítója a szereplője.

– Egyetlenegy láng képes átfordítani az egyensúlyt, ahogy azt is tudjuk, hogy egy picike láng is képes nagy sötétséget eloszlatni – mondta, és az aznapi tanításként azt kívánta: a hanuka hozza el mindannyiunk számára a megértés és elfogadás, a béke, az együttérzés és az igazságosság új és növekvő fényét.

A hanuka a zsidó vallás legismertebb ünnepe – az ökumenikus találkozón a Budaker Gusztáv Zeneiskola tanulói játszottak, lakomával zárult a program.